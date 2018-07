Allarme bomba, evacuato lido per disabili a Salerno

Panico, ieri pomeriggio, al lido “La Scogliera”, situato in via Leucosia a Salerno, durante la giornata dedicata all’architetto Franco Guerra.

L'intervento

Alla kermesse - riporta La Città - erano presenti circa 150 persone quando, improvvisamente, intorno alle 18, sono arrivati la polizia, anche con unità cinofile, e i vigili del fuoco che hanno ordinato lo sgombero dell’intera area. Tra le persone invitate ad andare via anche il consigliere regionale Franco Picarone, Maria Rosaria Vitiello in rappresentanza della Provincia, l’ex senatore Alfonso Andria, il consigliere comunale Ermanno Guerra e il medico legale Renato Borrelli. Fortunatamente, non è stato trovato alcun ordigno.