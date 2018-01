Allarme sicurezza ad Albanella: più videosorveglianza e controlli notturni

Al via il potenziamento del servizio di videosorveglianza e il controllo notturno del territorio, ad Albanella. Dopo l'allarme sicurezza scattato nell'ultimo periodo, il Comune ha preso i provvedimenti per tutelare i cittadini. “Il costo del servizio – ha detto il sindaco Renato Josca - non dovrebbe superare quello di tre pacchetti di sigarette mensile. Se come credo, l’adesione all’iniziativa della cittadinanza ci sarà, potremo addirittura avere due auto di vigilantes che durante le ore notturne controlleranno serratamente il territorio con continua tracciabilità della loro presenza e dei loro passaggi multipli davanti ogni abitazione. Le famiglie, soprattutto anziani e donne sole, potranno avere in dotazione uno speciale dispositivo (telecomando) in grado di avvisare immediatamente e contemporaneamente la pattuglia e le altre forze dell’ordine di eventuali stati di pericolo o anche di urgenze sanitarie”.

L'iniziativa

L’amministrazione intende fornire risposte concrete al problema della sicurezza sul territorio. “Strade, piazze, scuole, edifici di culto religioso, impianti sportivi e tutti i beni pubblici di interesse della comunità potranno essere adeguatamente vigilati durante le ore notturne e già questo rappresenterà un validissimo deterrente a fenomeni criminosi per induzione a carico di aree ed abitazioni private. La novità è che questa iniziativa – evidenzia Josca - sarà organizzata in maniera tale da consentire anche ai privati cittadini di fruire a costi fortemente vantaggiosi di un servizio di vigilanza notturna serrato. Inoltre alle vie di accesso al territorio comunale saranno installate telecamere in grado di monitorare le uscite e le entrate di automezzi sospetti con immagini a disposizione delle forze dell’ordine. Trattasi di una politica di sicurezza all’avanguardia organizzata con la massima economicità ed in grado di dare risposte concrete alla cittadinanza. Dobbiamo dare l’esatta consapevolezza che Albanella non è terra di nessuno”.