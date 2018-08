Sicurezza nelle scuole, il Codacons: "I presidi chiudano gli istituti se necessario"

Il Codacons lancia un appello ai presidi in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico. Tutto questo “poiché i Comuni e le Province Campane, proprietari degli edifici scolastici, tacciono sull’argomento scuole” nonostante siano i soggetti responsabili della sicurezza dei ragazzi e degli insegnanti.

La denuncia

I presidi, incaricati di garantire la sicurezza degli studenti e del personale di servizio, devono monitorare la sicurezza delle scuole, sia all'interno che all'esterno, e denunciare alle autorità preposte qualsiasi violazione delle regole di sicurezza, fino a rifiutarsi - se strettamente necessario - di aprire gli edifici scolastici per assicurare la massima tutela a studenti e docenti. E’ quanto sollecita il Codacons, segnalando che sul sito dell'associazione è disponibile un questionario per procedere al monitoraggio di sicurezza dei plessi scolastici.

Il commento

Il vice segretario nazionale del Codacons Matteo Marchetti: “Lamentarsi non basta, bisogna passare ai fatti. In caso contrario si configurerebbe il reato di omissione. Cinquecentomila studenti ogni giorno sono a rischio, perché l'edificio scolastico in cui trascorrono gran parte della giornata non è a norma: una situazione gravissima, cui i presidi devono rispondere rifiutandosi se necessario di aprire gli istituti, come impone il loro ruolo di tutela”.