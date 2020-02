"Un'offerta per i bimbi in ospedale?": allarme truffe a Fusara di Baronissi

Allarme truffe a Baronissi: diverse le segnalazioni da parte di alcuni cittadini di Fusara di un sedicente operatore comunale – 30 anni circa, con giubbotto e borsa verde – che starebbe raccogliendo offerte in denaro per l’assistenza di bambini ricoverati in ospedale. Si tratta di una truffa: l’Amministrazione ribadisce che nessun dipendente del Comune di Baronissi sta svolgendo attività di raccolta fondi porta a porta.

L'appello del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante

Chiediamo di segnalare alle autorità competenti eventuali altri casi e di condividere questo avviso.