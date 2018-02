Violenza sessuale con le calciatrici: condannato a 7 anni e mezzo il mister di Eboli

E' stato condannato anche in secondo grado, l’allenatore accusato di violenza sessuale nei confronti di alcune calciatrici, ad Eboli. Di ieri pomeriggio, la sentenza dei giudici della Corte di appello di Salerno: G. R., originario di Napoli ma residente ad Agropoli, dovrà scontare sette anni e mezzo di reclusione.

Le accuse

Tre le ragazze di una squadra di calcio ebolitana che hanno fatto avviare le indagini: in un caso hanno de­nunciato lo stupro e in altri due palpeggiamenti, carezze e tentativi di violenza. Gli episodi risalirebbero al 2012 fino a maggio 2013. Preziose per le le indagini, sarebbero state due conversazioni registrate in cui il mister ammetteva di aver consumato un rapporto sessuale con una delle calciatrici. L’imputa­to ieri ha anche reso di­chiarazioni spontanee .