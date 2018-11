Tornano pioggia e vento nel Salernitano, nuova allerta meteo: ecco le previsioni

È in arrivo sulla Campania, e quindi anche in provincia di Salerno, una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo con criticità idrogeologica Gialla sull'intero territorio a partire dalle 6 di domani mattina (domenica 25 novembre) e per le successive 24 ore.

Le previsioni

Si prevedono precipitazioni diffuse con rovescci o locali temporali anche intensi. Previsti inoltre venti localmente forti con raffiche nei temporali e mare agitato. Un quadro meteo che darà luogo ad un rischio idrogeologico localizzato. Di qui l’invito alle “autorità competenti a porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che al monitoraggio delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare”. E a “prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali diramate dalla Sala operativa regionale”.