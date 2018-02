Maltempo e polemiche, il sindaco di Salerno: "Coscienza pulita"

Dopo l'ordinanza di chiusura delle scuole emessa stamattina, il primo cittadino Enzo Napoli e l'assessore all'ambiente Angelo Caramanno hanno incontrato i giornalisti a Palazzo di Città. "Gli inglesi sono esperti nelle discussioni sul clima, noi più arrancanti - ha esordito il primo cittadino - Situazione in evoluzione: ieri sera nulla lasciava prevedere ricadute drammatiche come quelle verificate personalmemte stamattina tra le ore 7 e le 7.30. Ho visionato anche foto delle strade di Torrione completamemnte imbiancate".

Il retroscena

"Stamattina ho appreso che ieri notte mi è stato inviato un dispaccio di allerta meteo, alle ore 00.38. Come sindaci ed assessori ci muoviamo in condizioni problematiche: non c'è possibilità di riscontro oggettivo e ci viene lasciata la responsabilità di assumere determinazioni. Qualsiasi determinazione si assuma, siamo esposti a critiche. Noi abbiamo la coscienza a posto. Insieme all'assessore all'ambiente Angelo Caramanno stamattina eravamo in strada, abbiamo fatto sopralluoghi. Allo stadio le condizioni meteo erano sopportabili, ieri notte ero a Giovi e nulla lasciava prevedere la tormenta".

Caos scuole

"Mi rendo conto che le famiglie hanno riscontrato un disagio - ha aggiunto il sindaco di Salerno - la mia resistenza a chiudere le scuole era legata alla volontà di non far perdere ore di lezione ai ragazzi ma anche venire incontro alle esigenze dei familiari che sono al lavoro. Stamattina, facendo un gioco tra le parti a somma zero, mi sono reso conto che era consigliabile chiudere le scuole. Abbiamo quattro gradi di severità di allerta meteo. In passato ho chiuso scuole con allerta meteo arancione, adesso l'allerta era verde. Noi purtroppo non abbiamo un riscontro oggettivo: viene lasciata facoltà al sindaco che è responsabile di tutto, terminale finale di una serie di scelte che sono faticose. Si fa una valutazione di buonsenso e si determina, sperando di non sbagliare".

La replica

Non sono mancate le polemiche, al termine di una mattinata frenetica. L'assessore Caramanno ha inteso chiarire ma anche replicare: "Talvolta sento professoreggiare ma qui parliamo di cause di forza maggiore e di eventi meteo estremamente mutevoli. Sul prevedibile ci siamo organizzati per tempo e con cognizione di causa. Infatti abbiamo utilizzato i locali della Protezione Civile per garantire ai senza fissa dimora - un mini popolo in difficoltà - un'accoglienza sicura e certa. Non possiamo prevedere mezz'ora prima cosa succederà mezz'ora dopo. Il sindaco ieri notte ha girato per i rioni alti ed io dopo la partita della Salernitana ho fatto un giro nei quartieri. Il buonsenso della valutazione del sindaco è dato dal fatto che questo incontro informativo con la stampa si sta svolgendo con sole alto in cielo. Stamattina, invece, sembrava si fosse scatenato l'inferno".