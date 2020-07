Smaltimento illecito di rifiuti in un allevamento, a Palomonte: sequestro e denuncia

In azione, i carabinieri della Forestale di Buccino, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio: in località “Vonghia” in agro del comune di Palomonte, presso un’azienda zootecnica, la pattuglia ha provveduto ad effettuare una verifica dell’allevamento, a prevalenza di capi bufalini, regolarmente censiti nella Banca Dati Nazionale.

Le indagini

Nel corso del controllo, è stato accertato che l’azienda recapita i reflui zootecnici prodotti dai capi in una vasca per la raccolta dei reflui di circa 190 mq la quale, però, è risultata essere non a norma ed inoltre con fori praticati in più, punti lungo le pareti di contenimento, per permettere ai reflui di defluire nel terreno sottostante. Alla luce di quanto scoperto, i militari hanno ispezionato il terreno sottostante e lì hanno notato un cumulo di rifiuti costituiti da deiezioni animali, per un volume stimato di 300 mc. I militari hanno richiesto, quindi, l’esibizione dei titoli autorizzativi alla utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ma il titolare dell’azienda ha riferito di esserne sprovvisto. Hanno pertanto provveduto a porre sotto sequestro la vasca di raccolta dei reflui ed il terreno sottostante. Infine, l’autore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per smaltimento illecito di rifiuti. I controlli continuano.