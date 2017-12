Gli Almamegretta a Castelcivita, scatta il divieto di vendita delle bottiglie di vetro

Non si potranno vendere bottiglie e contenitori di vetro, il 31 dicembre, a Castelcivita, in occasione del concerto degli Almamegretta. Il sindaco Antonio Forziati, infatti, ha disposto il divieto di vendita per asporto, o per consumo all’esterno dei locali, di bevande alcoliche e super alcoliche, in bottiglie e contenitori di vetro, dopo le ore 20 e fino alle ore 7 del giorno successivo.

Le motivazioni

Con il provvedimento, dunque, si intende garantire la sicurezza urbana e contrastare l’abbandono di bottiglie e contenitori a tutto danno del decoro.