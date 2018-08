Lutto ad Amalfi: addio ad Andrea De Crescenzo, il "re" del Capodanno Bizantino

Lutto ad Amalfi per la scomparsa di Andrea De Crescenzo, 58 anni, conosciuto per essere conosciuto come il “re” del Capodanno Bizantino. L’uomo, conosciuto come il soprannome di “Papariello”, è stato colpito da una insufficienza renale. Per questo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’ è deceduto ieri mattina. Oggi pomeriggio sono stati celebrati i funerali.

Il cordoglio del Comune

In un post pubblicato sulla pagina Facebook si legge: