Canzone d'amore rivolta al sociale: ritorna Polix

Dopo un anno di inattività, Francesco Polisciano in arte Polix ritorna sulla scena pop con un brano che sta volando su YouTube e sta ricevendo tanti consensi da parte del pubblico. Un brano d’amore ma con un video rivolto al sociale.

Il tema

Di solito siamo abituati a vedere l'amore nel suo punto di massimo splendore, all'apice di tutto: la passione, le farfalle nello stomaco e le delusioni. Raramente, però, siamo abituati alla rappresentazione di un amore maturo e consapevole perché considerato dalla nostra società noiosa. Da qui l'idea di rappresentare una coppia innamorata nella propria quotidianità davanti ad una tv sulle note di Resta con me. Nel video viene prospettata un'ipotesi: se lei andasse via, lui non potrebbe far altro che rivederla in ogni luogo, in ogni programma, in ogni serie Tv.