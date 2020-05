A spasso nella Valle dell'Irno: anatroccolo tratto in salvo

A spasso a bordo strada, a Mercato San Severino, con il rischio di essere investito dalle auto in corsa. Ma grazie al Cielo l'anatroccolo è stato recuperato e tratto in stallo da due amanti degli animali, Gerardina e ad Andrea che hanno anche offerto stallo al piccolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come assicura un volontario dell'Enpa di Salerno, adesso l'anatroccolo si trova in buone mani. Un lieto fine per l'amico di piuma.