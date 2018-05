Angri, biglietti aerei con costi "gonfiati": condannata band musicale

Condannato gruppo musicale per danno erariale dalla Corte dei Conti. Sullo sfondo, una serie di esibizioni celebrate in America nel corso del Columbus Day nel 2003 e nel 2004. In Appello, la Corte dei Conti ha condannato un gruppo di Angri al pagamento di 40.692 euro, cifra che rappresenta una serie di contributi che risultano indebitamente percepiti da Comune, Provincia e Regione.

L'indagine

L'indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli, relative alle spese di viaggio, documentate in una successiva informativa. Dopo il giudizio in primo grado, nel quale i giudici avevano definito le spese «congruenti, ragionevoli, proporzionate e finanziabili alla luce della disciplina regionale e locale applicabile al caso concreto», in secondo grado è stato accolto l'appello della Procura regionale. La stessa, aveva puntato le sue contestazioni su di un danno economico di oltre 80mila euro. Nello specifico, di contributi erogati al gruppo folcloristico per la partecipazione alle manifestazioni americane del Columbus Day di oltre 15 anni fa. Il danno - come si legge nella sentenza - c’è stato ma in misura minore a quello calcolato dalla Procura.

Le spese nel mirino

Dalle indagini si è scoperto che la fattura 16 del 2003 non era mai stata emessa, quindi mai contabilizzata dall’associazione musicale. Le spese sarebbero state gonfiate invece per i biglietti aerei. Per il 2003, gli assegni bancari indicati dai vertici dell’associazione e riscontrabili in base alla predetta documentazione furono due: uno di 23mila euro e l’altro di 17mila euro, per complessivi 40mila euro, mentre la cifra esposta a rendiconto fu di 46.146 euro. Lo stesso nel 2004, con le somme indicate a titolo di pagamento rinvenibili sugli estratti conto e in base agli assegni rilasciati in copia: una di 6mila euro, l’altra di 20mila euro e la terza di 16mila euro per un totale di 42.500 euro rispetto, però, a una cifra rendicontata di 53.176 euro. Il costo del viaggio risultò dunque inferiore rispetto alle cifre riportate a rendiconto dal gruppo. Gli inquirenti passarono al setaccio ogni singolo biglieto: un costo di 494,72 euro per il 2003 e di 427,60 euro per il 2004, a fronte di quelli rendicontati in 720 e 759,67 euro. Considerato il numero dei biglietti emessi, a fronte di un costo reale di 34.135, il danno per il 2003fu calcolato in 12.010 euro e nel 2004, in presenza di un costo effettivo pari a 27.794 euro, in una cifra di 25.382 euro. Da qui il riconoscimento del danno erariale. La band dovrà restituire 5.103 euro al Comune di Angri, 17.794 euro alla Regione Campania e 17.794 alla Provincia di Salerno.