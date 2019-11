Bomba carta esplode davanti alla sede della "Omega" ad Angri: si indaga

Momenti di tensione, nella notte tra giovedì e venerdì ad Angri, dove un forte boato ha spaventato i residenti di Corso Vittorio Emanuele. Una bomba carta è stata fatta esplodere, infatti, dinanzi alla sede della cooperativa “Omega Service” che fornisce servizi di pulizia a diversi enti tra i quali il tribunale di Nocera Inferiore. Ingenti i danni alla saracinesca ma anche ad un negozio di calzature adiacente e a diverse automobili parcheggiate lungo la strada.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo i primi riscontri, hanno sequestrato i residui dell’ordigno esplosivo per farli analizzare. Intanto le piste più accreditate sono quella del racket delle estorsioni e anche quella della ritorsione per questioni personali. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti vi sarebbe – ma non ci sono ancora conferme ufficiali - la figura dell’ex direttore della cooperativa, genero di un ex boss affiliato al clan Tempesta, che, continuerebbe a lavorare nell’impresa di pulizie come dipendente. L’ordigno fatto esplodere potrebbe essere un messaggio intimidatorio destinato a lui.