Lavoratore straniero senza permesso, condannato esercente di Angri

Lavorava senza il permesso di soggiorno, la Corte di Cassazione conferma la condanna di quattro mesi per il titolare di un locale ad Angri. I giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso presentato dall'avvocato dell'imputato, che aveva chiesto una nuova valutazione dei fatti, ribadendo la bontà della sua decisione di assumere la ragazza straniera in questione.

La storia

Tra i motivi esposti nel ricorso dal difensore, l'unicità dell'infrazione, riguardante la posizione di una sola lavoratrice, in assenza di una pluralità di dipendenti, e la mancata sospensione della pena. Nei motivi della Cassazione, che hanno portato al rigetto del ricorso, è stato spiegato che vi erano altri casi di lavoratori irregolari, ovvero non assunti così come previsto dalla legge, pur se non stranieri, con presenza di minorenni. Secondo la Suprema Corte, anche se la ragazza era la sola extracomunitaria presente a lavorare, il reato contestato in questione non prescinde dal numero, ribadendo la corretta applicazione di quanto deciso nei due precedenti gradi di giudizio.