Angri, la deputata Villani sulla chiusura del centro anziani: "Pensiamo a nuovo bando"

“La chiusura del Centro Anziani di Angri rappresenta una sconfitta per un’intera comunità. Nonostante l’impegno del Commissario Alessandro Valeri, non è stato possibile risolvere una serie di problematiche dovute soprattutto all’alto e rischioso grado di litigiosità tra alcuni membri del Centro”: Lo dice la deputata del Movimento 5 Stelle, Virginia Villani. Il provvedimento risale allo scorso agosto.

Cercando di privilegiare le numerose iniziative di integrazione e di aggregazione organizzate in questi anni per gli anziani del territorio, ho deciso di chiedere al Commissario di valutare la riapertura del Centro con una gestione rinnovata ed attraverso un nuovo bando. E’ necessaria una modifica del regolamento per fare in modo che il Centro possa funzionare nel migliore dei modi e non lasciare adito a inutili litigi e polemiche. Mi auguro che questo possa essere anche un momento importante per far capire ai gli anziani che facevano parte del Centro, quanto sia importante questa struttura. Loro stessi dovrebbero essere i primi a salvaguardarne il funzionamento tenendo lontani scatti d’ira e ingerenze politiche!