Angri, chiuso il parcheggio dell’ex circolo didattico: l’ira dei commercianti

L'area di parcheggio dell'ex circolo didattico di Angri è stata chiusa. Da oggi, infatti, partono i lavori al suo interno. Una situazione che rischia di provocare disagi ai commercianti della zona. A farsi portavoce del malcontento è il presidente della Confesercenti Aldo Severino: “C’è poco da stare allegri”.

La protesta

Il leader cittadino dell’associazione di categoria, che è anche presidente vicario a livello provinciale, si dice amareggiato e deluso. “La tanto declamata condivisione di intenti, la concertazione, il dialogo, l'ascoltare i commercianti e le associazioni di categoria del territorio, insomma la partecipazione alla soluzione di un problema importante e sentito, come quello della chiusura di due aree cruciali di parcheggio al centro del paese per l'inizio dei lavori di riqualificazione, tutto ciò non c'è stato. O almeno fino a questo momento nessuno incontro, nessuna nota, né un comunicato da parte dell'amministrazione ci è giunto per sapere e capire che succederà”.

E questo il punto si domanda: “Cosa succederà adesso? Avevamo mandato – ricorda - una nota con relativo protocollo, manifestando la nostra preoccupazione riguardo l'inizio dei lavori e proponendo possibili alternative da vagliare; non ci hanno nemmeno risposto, anzi no, per la verità il sindaco aveva replicato dicendo che ci avevano già pensato, era già nei loro programmi l'eventuale soluzione e confronto con le associazioni, ma intanto noi dal 2 maggio resteremo senza area di sosta e si prevede che la stessa sorte toccherà al parcheggio ex Mcm. Una situazione assurda che mostra la totale assenza dell'ente”. Infine Severino si rivolte al sindaco e all’assessore al commercio che “più di una volta hanno detto che ascoltavano e stavano dalla parte di noi commercianti. Qui non si tratta di politica, qui si tratta di un problema serio che deve essere affrontato per trovare alternative valide su un territorio già congestionato da traffico, auto e parcheggi inesistenti”.