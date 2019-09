Angri, sterpaglie e amianto in fiamme: scuole evacuate

Si sono vissuti momenti di panico, questa mattina, in via Cupa Mastrogennaro ad Angri, dove alcuni tubi di amianto abbandonati e diverse sterpaglie sono state improvvisamente avvolte dalle fiamme nei pressi dell’istituto “Fortunato” e delle scuole elementari di via Adriani.

L'evacuazione

Gli alunni dei due plessi sono stati fatti evacuare per motivi di sicurezza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, dopo un’ora (intorno alle 11) sono riusciti a domare l’incendio. Si indaga sull’origine del rogo; non si esclude, ovviamente, la pista dolosa.