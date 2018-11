Lutto ad Angri e Tramonti, addio alla barista-pasticcera Rita Russo

Dolore nella città di Angri per la morte improvvisa di Rita Russo, 46 anni, moglie di Gerardo Di Dato, titolare dell’omonimo bar-pasticceria situata in via Brigadiere d’Anna, nel centro storico. La donna, originaria di Tramonti, era molto conosciuta in città per la sua gentilezza e la sua simpatia. La notizia della sua scomparsa, su cui resta il massimo riserbo, sta facendo il giro dei social network facendo sprofondare nel dolore quanti la conoscevano.