Angri, prende a morsi la moglie durante la festa patronale

Finisce a morsi un litigio tra marito e moglie andato in scena, lo scorso weekend, ad Angri.

Il fatto

Durante i festeggiamenti patronali, l’uomo che non si rassegnava alla separazione – riporta Il Mattino – ha aggredito la donna davanti ai passanti in via Torrione. Prima sono volate parole grosse, poi calci e pugni e infine anche morsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno soccorso la donna, la quale era sotto choc per l'accaduto. Il marito è stato denunciato alle forze dell'ordine per maltrattamenti e violenza.