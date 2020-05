Nuovo caso positivo al Covid-19 ad Angri: a San Valentino Torio tutti guariti

A San Valentino i casi di Covid-19 scendono a zero. Sono tutti guariti. Lo ha annunciato il sindaco e Presidente della Provincia, Michele Strianese. "Con la guarigione della nostra concittadina F.S. di Casatori, non abbiamo piu' persone positive al Coronavirus. Una bella giornata. Abbiamo avuto in tutto 12 casi di cui un decesso e undici guarigioni. Il nostro pensiero va sempre al caro Raffaele Bifulco che purtroppo non ce l'ha fatta. Facciamo ora in modo da non avere altri casi di contagio. Vi prego di non creare assembramenti, di mantenere le distanze ed insossare la mascherina. Mi appello ai giovani, agli adolescenti affinche' abbiano responsabilita' ed evitino di raggupparsi in maniera sconsiderata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nuovo caso ad Angri

Nel Comune di Angri invece si registra un nuovo caso positivo. Lo ha annunciato il sindaco Cosimo Ferraioli, in una diretta Facebook. Sempre nella giornata di oggi, otto tamponi sono risultati negativi. Undici persone ad Angri, ufficialmente, sono guarite. In città i casi totali positivi sono 9.