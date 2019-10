Angri, uomo ricoverato d'urgenza in ospedale per meningite

Un uomo originario di Angri è ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore dov’è arrivato, lo scorso venerdì, con febbre alta e spossatezza. Di qui - riporta La Città - il ricovero d’urgenza con i primi accertamenti che hanno evidenziato una meningite batterica non meningococcica. Una forma lieve e non contagiosa, dunque, della malattia.

Il ricovero

Al momento il paziente è tenuto in isolamento e viene costantemente monitorato dal personale sanitario del nosocomio nocerino. E, vista la diagnosi non grave, non è stata avviata neanche la profilassi per i familiari e coloro che, nell’ultimo periodo, sono stati a contatto con lui.