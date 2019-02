Minaccia di morte e picchia la compagna: 34enne di Angri a processo

E’ accusato di aver minacciato ed aggredito più volte la sua compagna. Per questo un ragazzo di 34 anni, residente ad Angri, sarà processato per maltrattamenti e lesioni.

Il dramma

La donna, dopo aver subito per mesi e mesi le violenze dell’uomo, decise di sporgere denuncia raccontando al giudice il suo incubo. In più di un’occasione quest’ultimo l’avrebbe minacciata di morte, lanciandole spesso contro indumenti intimi e finanche una bottiglia. A volte la intimidiva soltanto per avere in prestito la sua auto. Di qui la decisione, da parte del tribunale di Nocera Inferiore, di adottare, nei confronti dell’uomo, un divieto di avvicinamento alla casa familiare e alla vittima. Ora è in attesa del giudizio immediato della Procura.