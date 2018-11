Multati incivili al Parco Mercatello, Daspo per 2 parcheggiatori abusivi a Salerno

Pugno duro della polizia municipale di Salerno contro gli “incivili” e gli “abusivi”. Dallo scorso mese di maggio i caschi bianchi hanno effettuato oltre 100 controlli sulla conduzione di animali presso il Parco del Mercatello, in particolare riguardanti la verifica sulla regolare microcippatura, la conduzione al guinzaglio e l’utilizzo della paletta per la raccolta delle deiezioni. Complessivamente hanno emesso 24 verbali.

La task force

Tra il mese di ottobre e l'inizio di novembre, invece, hanno multato 9 parcheggiatori abusivi, ai quali è stata notificata l’intimazione di allontanamento con successiva comunicazione alla Questura che, su proposta del Comando, ha provveduto in seguito ad emettere 2 Daspo. Gli agenti, inoltre, hanno elevato 30 verbali per l’inosservanza degli orari previsti per l’esposizione dei carrellati e per la mancanza di contratto con ditta specializzata per la raccolta, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata dei liquidi reflui del lavaggio degli stessi; altri 5 verbali da 500 euro sono stati elevati al termine di un’ispezione dei rifiuti abbandonati in microdiscariche e ulteriori 12 ne sono stati notificati a responsabili di abbandono incontrollato di rifiuti su area pubblica, identificati dopo aver visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza.