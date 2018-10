Anna Grimladi: "Non esiste il clan Iavarone/Stellato"

"Scrivo in risposta all articolo pubblicato dal Mattino il 17 ottobre riguardo alle affermazioni infondate pubblicate nel loro articolo. Ribadisco come ho fatto già in passato che non esiste e non è mai esistito nessun clan Iavarone/Stellato.Vorrei precisare ai giornalisti del Mattino che se oggi il mio compagno è di nuovo in stato di reclusione è perché sta scontando una pena definitiva di circa 20 anni fa e non capisco come possano dei professionisti scrivere senza accertarsi della veridicità dei fatti. Risultano errati la sentenza dei 6 anni e 8 mesi in quanto non sono tali ma bensì molto ma molto meno e le date dei presunti reati commessi da quest ultimo siccome stava scontando la sua lunga detenzione presso il carcere di Monza. Concludo dicendo che il mio compagno non ha più 20 anni. Ha si commesso dei reati in passato ma ha scontato anzi continua a scontare il suo ultimo debito con la legge. Chiediamo solo di essere lasciati in pace da persone che pur di vendere giornali sono disposti a tutto scrivendo solo articoli non veritieri". Lo dichiara Anna Grimaldi, compagna di Fabio Iavarone.