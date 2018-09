Bellizzi, annullato il concerto di Fabrizio Moro: l'avviso degli organizzatori

E' stato annullato il concerto di Fabrizio Moro, previsto a Bellizzi il 10 settembre. Come rendono noto gli organizzatori dell'evento, per cause tecniche-organizzative, l'artista non si esibirà.

La lotteria abbinata avrà il suo corso con l’estrazione annunciata al 10 settembre, con premi in palio. "Non possiamo a questo punto che esprimere il nostro dispiacere, scusandoci in primo luogo con tutti i partner che hanno raccolto questa sfida insieme a noi, ringraziandoli, comunque, per averci dato fiducia e per aver creduto fino all’ultimo insieme a noi. Grazie al supporto del Comune di Bellizzi, il sindaco Domenico Volpe che si è adoperato concretamente insieme all’assessore Cristina Florio, la Polizia Municipale, Andrea Volpe, tutti i media e quanti hanno veramente creduto in noi", hanno concluso in una nota gli organizzatori del Bellizzi Summer Festival.