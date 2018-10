Buccino, azzannata dal cane del figlio: anziana in ospedale

Dramma a Buccino. Una anziana di 86 anni è stata azzannata dal cane del figlio, un pastore tedesco che, mentre era al gunziaglio, si è improvvisamente avventato contro di lei.

I soccorsi

La malcapitata è svenuta in una pozza di sangue, ferita dall'animale. I vicini hanno provveduto a chiamare i soccorsi: sul posto, i carabinieri e sanitari del 118 per soccorrerla, nonchè il personale dell'Asl. Accertamenti in corso.