"Donazioni per l'acquisto di vaschette per l'asporto": l'appello della Mensa San Francesco di Salerno

Necessita di vaschette in alluminio per i pasti da asporto, la Mensa dei Poveri San Francesco sita nel rione Carmine, a Salerno. Durante questo periodo di emergenza, la mensa continua a rimanere aperta per la distribuzione di pasti in vaschette monouso ai bisognosi (nel rispetto delle misure antiCOVID-19 adottate dalle istituzioni).

Dato l’enorme numero di vaschette consumate, la Mensa lancia un appello per donazioni in danaro (che verranno usate per l’acquisto all’ingrosso di tali vaschette e di mascherine da consegnare ai bisognosi), in modo da evitare eventuali spostamenti per portare il materiale a mensa o per ritirarlo al domicilio dei donatori.

L'appello

A tale scopo si possono fare versamenti sul Conto corrente postale intestato a: "Associazione di Volontariato San Francesco ONLUS", mediante bollettino postale sul ccp n.71717912 o bonifico sull'IBAN: IT55C0760115200000071717912 Si informa inoltre che in questo periodo non vengono ritirati indumenti (per motivi igienici) ed inseriti nuovi volontari (per motivi organizzativi). Grazie di cuore della collaborazione, nel comune interesse di aiutare i bisognosi.