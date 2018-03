Rapina ad un distributore di benzina a Battipaglia: arrestato un 32enne del posto

Attimi di tensione ieri sera a Battipaglia quando, verso le 19.15, M.E., un 32enne del posto, ha portato a termine una rapina a mano armata ai danni del distributore di carburanti Full Petrol di via Spineta, facendosi consegnare da uno dei dipendenti il danaro in suo possesso.

L'intervento dei carabinieri

Sul posto sono prontamente giunti i carabinieri della Compagnia di Battipaglia, allertati dal titolare dell'attività, che sono riusciti a fermare il giovane a poche centinaia di metri di distanza mentre stava tentando la fuga a piedi. I militari hanno rinvenuto, nascosti negli indumenti intimi del 32enne, i 215 € frutto della rapina. Ispezionando il tragitto compiuto dal giovane, poi, i carabinieri hanno ritrovato anche la replica di una pistola mitragliatrice UZI priva del tappo rosso utilizzata per portare a termine la rapina. L'uomo, espletate le formalità di rito, è stato condotto in carcere a Fuorni.