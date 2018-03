Campagna, cocaina a bordo della sua Porsche: arrestato un insospettabile

Blitz a Campagna, ieri: in via Galdo Agro è stato bloccato, a bordo di una Porsche Cayenne, un uomo incensurato del luogo, che è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare da parte dei carabinieri. E' stato sorpreso con 10 grammi di cocaina suddivisa in 2 involucri di cellophane termosaldati.

L'arresto

L'uomo, dunque, è stato condotto in caserma e successivamente è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.