Droga, evasione ed atti persecutori nella Valle dell'Irno: scattano gli arresti

Compagnia di Mercato San Severino in azione: tre le persone arrestate per droga in due differenti operazioni, tra Mercato San Severino e Salerno.

Gli arresti

In particolare, nel corso della prima operazione, sono state messe in manette due persone per detenzione di 30 grammi tra eroina e hashish, mentre nella seconda una persona per detenzione di 30 grammi tra cocaina ed eroina. I responsabili, dunque, sono finiti agli arresti domiciliari.

Le altre operazioni

Ed i domiciliari sono scattati anche per un uomo di Bracigliano, accusato di atti persecutori nei confronti della ex moglie. I carabinieri di Fisciano hanno arrestato un uomo in flagranza di reato per evasione: era sottoposto agli arresti domiciliari ed è stato trovato all’esterno della sua abitazione. Un anno di arresti domiciliari, inoltre, è stato disposto dai carabinieri di Siano anche per uomo accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Infine, a Castel San Giorgio, i domiciliari sono scattati pure nei confronti di un uomo che ha violato l’obbligo di dimora.