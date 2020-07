"Non mi dai da bere? Ti accoltello": un arresto a Torrione, beccato anche uno spacciatore

Controlli serrati nella movida cittadina. Salerno al setaccio, infatti, grazie all'impegno della Polizia Locale e dei militari dell’Esercito Italiano, secondo la pianificazione predisposta dall'ordinanza del Questore nelle zone del centro cittadino, seguendo le indicazioni emerse nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali anti-Covid-19. Il personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto S.M., cittadino gambiano, ventenne, fermato sul Lungomare Tafuri nell’atto di cedere sostanza stupefacente ad un acquirente. La successiva perquisizione personale, estesa anche al domicilio, ha permesso di sequestrare 16 stecche di hashish dal peso complessivo di 15 grammi. E' stato, poi, sanzionato titolare, già recidivo, di una sala scommesse di Torrione, all’interno della quale è stato trovato un avventore minorenne.

L'accoltellamento

Particolare attenzione è stata dedicata a Torrione ed alle zone del centro storico e del lungomare, caratterizzate da una maggiore concentrazione di giovani, per la presenza di tanti locali bar e pub. In particolare, nel parcheggio di via Carella, è stato tratto in arresto, da poliziotti della Squadra Volante, prontamente intervenuta sul posto, un cittadino extracomunitario N.Y., marocchino 34enne per tentata estorsione e lesioni personali ai danni di un connazionale, titolare di una adiacente paninoteca che è stato colpito con un coltello nel suo locale, con lesioni guaribili in pochi giorni, per essersi rifiutato di consegnare gratuitamente vivande all’arrestato. E' stato identificato un altro cittadino marocchino, estraneo ai fatti, irregolare, che è stato destinatario, pertanto, del provvedimento di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Gli altri controlli

In totale, sono state identificare 177 persone e controllati 31 veicoli. Gli agenti della Polizia Locale, nella circostanza, hanno elevato 15 verbali a carico dei proprietari di auto e moto parcheggiate in doppia fila, nei pressi dei punti di ritrovo. E’ proseguita, infine, l’attività di controllo per la regolarità della vendita di bevande alcoliche, nel rispetto delle modalità e dei limiti orari di somministrazione, con l’effettuazione di mirati accertamenti amministrativi nei confronti di 12 locali e pub del centro, nonché attività e giochi scommesse, anche al fine di prevenire eventuali assembramenti e forme di abuso o intemperanza a tutela dei cittadini.