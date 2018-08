Nascondeva 500 grammi di droga ad Ascea: incastrato da Rex e Attila

Un 41enne di Salerno ma residente ad Ascea, D.N le sue iniziali, è stato arrestato con con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Alle prime luci dell’alba i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, insieme alle unità Cinofili di Sarno, durante una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto circa 500 grammi di marijuana. All’interno di un terreno aveva ben nascosto e custodito la droga pronta per essere venduta. Decisivo l’intervento di Rex ed Attila, i cani antidroga, che hanno immediatamente fiutato la sostanza e condotto i militari sul posto. Il 41enne salernitano è stato tratto in arresto e tradotto presso il proprio domicilio, in attesa del rito per direttissima, dovendo rispondere del reato di spaccio.

I controlli

Numerosi sono i controlli che i militari della Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania hanno messo in atto nel periodo estivo. Complessivamente sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno oltre 50 persone per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti, recuperando così un ulteriore quantitativo pari a 200 grammi complessivi di hashish, marijuana e cocaina.

Tali controlli hanno permesso, inoltre, di contrastare il fenomeno dei furti in abitazione e procedere a numerose sanzioni previste dal Codice della Strada.