Zara scompare nel nulla ad Ascea, l'appello della padrona: "Aiutatemi a trovarla"

Una cagnolina di nome Zara (nella foto) è scomparsa nel nulla il 19 agosto del 2019 mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia ad Ascea Marina.

Il racconto

“Avevamo giocato con lei a recuperare bastoncini (lancio e riporto), poi mentre camminavamo (lei sempre accanto al nostro fianco, era abitudine farlo) si è spinta dentro un piccolo sentiero e da quel momento non l abbiamo più vista. L’abbiamo cercata subito per un' ora e mezza circa, poi è arrivato il buio e avevamo paura di perderci perchè la zona è abbastanza impervia. Siamo tornati in zona un po’ dopo e abbiamo continuato le ricerche con l aiuto di volontari del posto che conoscono meglio il territorio , fino a tarda notte. All’alba siamo ritornati con le prime luci ma nulla, di lei nessuna traccia”: a dirlo è Stefania Esposito, la padrona di Zara che, nonostante siano passati quasi quasi mesi dalla sua scomparsa, non si da pace e vuole ad ogni costo ritrovare la sua Zara. Per questo si è rivolta all’AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) che da anni si occupa di ricerca e recupero di cani scomparsi o rubati (vedi il ritrovamento del cane di Elena Ceste o di alcuni cani rapiti dagli zingari nel milanese).

L’appello di AIDAA:

“Chiediamo a tutti di darci una mano diffondendo nelle zone in cui Zara questa bellissima pastore tedesco è scomparsa la sua foto e di segnalarci eventualmente la sua presenza, segnalazioni che possono arrivare anche in forma anonima via telefono al 3479269949 potrebbe essere finita in un canile, o ritrovata da qualcuno che se l’è tenuta, ma Zara ha una sua famiglia e per questo deve tornare a casa, vi preghiamo di aiutarci a riportarla a casa nella sua famiglia a Napoli”.