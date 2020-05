Roccapiemonte, follia in strada: inseguimento con l'ascia in mano

Follia in pieno centro, a Roccapiemonte: inseguimento in strada, tra la sorpresa (e il timore dei passanti) con l'ascia in mano. Il protagonista del gesto, sul quale indagano i carabinieri di Castel San Giorgio, è un giovane che, fermata la propria auto, avrebbe poi recuperato all'interno dell'abitacolo un'ascia. Si sarebbe poi diretto minaccioso verso un suo coetaneo, fermo in piazza con un altro gruppo di ragazzi.

I dettagli

Il ragazzo con l'ascia avrebbe provato a copire a più riprese, invano, l'altra persona presente in piazza. Poi il caos, la ressa, lo spavento, il fuggi fuggi generale, in piazza Zanardelli. I carabinieri indagano sui motivi del gesto e nessuna ipotesi è esclusa: motivi personali, richiesta di soldi. L'aggressore rischia la denuncia a piede libero per aver portato in luogo pubblico un oggetto atto ad offendere.