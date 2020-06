Asili nido a Salerno, ecco il calendario per la presentazione del modulo

Il Comune di Salerno rende noto che al momento attuale, a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso, non è possibile anticipare la ricettività dei servizi educativi, per cui non possono essere comunicati i posti disponibili per fascia d’età per le prime/nuove iscrizioni. Intanto, al fine dell’attribuzione del punteggio in graduatoria, è opportuno presentare presso la Direzione Asili Nido di via Vernieri, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e secondo il calendario di seguito illustrato, il modulo cartaceo già compilato ed inviato via mail allegando la documentazione attestante le condizioni dichiarate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Info utili

Ecco i documenti e il calendario: adempimento degli obblighi vaccinali; disabilità o gravi problemi di salute del bambino/a; sede del lavoro dei genitori; situazione reddituale o attestazione ISEE; informazione dell’iscrizione al nido del minore al genitore non firmatario. In mancanza della documentazione, la condizione dichiarata non sarà presa in considerazione per l’attribuzione dei punteggi e delle eventuali priorità. I giorni utili: asilo nido Vernieri il 18 e 19 giugno, asili nido Buonocore e Bottiglieri il 22 giugno, asili nido Birillo, Saragat e Iandolo il 23 giugno, asili nido Sorriso, Premuda e D'Allora il 24 giugno. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 3471825350 e 3479046208.