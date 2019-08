Asl di Salerno, Iervolino nomina i direttori Primiano e Palumbo: gli auguri

Mario Iervolino è stato nominato Direttore Generale dell’Asl Salerno, con il decreto della Giunta Regionale della Campania del 6 agosto. Iervolino ha tenuto a ringraziare il sub Commissario con funzioni sanitarie, Vincenzo D’amato, ed il sub Commissario con funzioni amministrative Germano Perito, "per il proficuo lavoro svolto e per la preziosa collaborazione fornita durante tutta la gestione commissariale".

Le nomine

Ed oggi, il Direttore Generale ha provveduto alla nomina del Direttore Sanitario, nella persona di Ferdinando Primiano, proveniente dall’Asl Napole3 Sud, e del Direttore Amministrativo, nella persona della dottoressa Caterina Palumbo, proveniente dall’A.O. “Ruggi” di Salerno.

I due Direttori si sono insediati oggi stesso.

Gli auguri del Direttore Generale Iervolino