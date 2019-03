Assemblea sindacale multisettori della Salerno Pulita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è tenuta oggi un’Assemblea Sindacale che ha coinvolto i lavoratori dei diversi settori della Salerno Pulita SpA, società in house del Comune di Salerno. All’Assemblea ha partecipato il nuovo Segretario Generale della FP CGIL Salerno, Antonio CAPEZZUTO, con il Responsabile del Comparto Igiene Ambientale, Erasmo VENOSI, il referente provinciale per i fondi complementari, Previambiente (fondo pensione) e Fasda (fondo sanitario), Sandro CAPORASO, ed i compagni della RSU Aziendale e del Coordinamento della Salerno Pulita SpA. Significativa l’affluenza che ha segnato questa Assemblea, ca. 100 (cento) lavoratori, che hanno potuto discutere, confrontarsi e dibattere sui tanti punti oggetto della discussione. Elenco non esaustivo che si prova a sintetizzare: raggiungimento dell’orario full time per gli ultimi assunti (ex interinali ed ex cooperative); salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; equa distribuzione dei carichi di lavoro; richiesta di eventuali indennità di disagio; controllo e giusto utilizzo dell’istituto del lavoro straordinario; riorganizzazione, ai vari livelli, della filiera gestionale; maggiori e più efficaci controlli sul territorio da parte della Proprietà (Comune) con i propri organi di polizia ed altre tematiche. Si è, inoltre, concordato con le maestranze l’elaborazione di un crono programma per incontri periodici per singoli settori al fine di elaborare strategie mirate ad aggredire in tempi utili le diverse problematiche e trovare le giuste soluzioni da proporre alla Governance della Società. Dopo gli straordinari risultati ottenuti da questa Organizzazione in materia di stabilizzazione di lavoratori precari, adesso l’obiettivo principale diventa far si che la Salerno Pulita sia all’altezza dei sui compiti, essendo già di fatto il gestore unico del SAD Salerno, e le sue maestranze siano messe nelle condizioni di poter espletare al meglio la propria mansione. Salerno, 15 marzo 2019 Addetto Stampa Fp CGIL Slaerno F.to Erasmo VENOSI