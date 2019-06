Assunzioni nelle scuole nel salernitano: 569 posti destinati alle immissioni in ruolo

Al via, le assunzioni nelle scuole del salernitano: risultano 569 i posti destinati alle immissioni in ruolo. In dubbio, intanto, il dato relativo ai tempi per varare il piano reclutamento per i precari della terza fascia senza abilitazione, come scrive Il Mattino.

I supplenti

Ancora ignota, infatti, la strategia del Governo per stabilizzare i supplenti storici. Ad ogni modo, le assunzioni di settembre in Campania riguardano solo i precari vincitori di concorso nel 2016 e nel 2018, oltre ai precari ancora inseriti nelle graduatorie ad esaurimento provinciali. Si attende.