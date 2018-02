Nascondeva la droga tra i chicchi di riso: arrestata coppia ad Atena Lucana

Una coppia di cittadini stranieri sono stati arrestati, ad Atena Lucana, con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di stupefacenti.

Il fatto

Questa mattina i carabinieri, nei pressi degli svincoli dell’autostrada A2 del Mediterraneo, hanno ispezionato un’auto con a bordo due conviventi - un 31enne marocchino e una 44enne rumena – che, fin da subito, hanno assunto un comportamento sfuggente. E così, nel corso della perquisizione, sono stati trovati in possesso di mezzo chilogrammo di hashish sotto un sedile e, nel corso della perquisizione domiciliari, sono state rinvenute altre 31 dosi di cocaina ed un bilancino elettronico di precisione per la divisione in dosi della droga. Le dosi di cocaina erano state nascoste in un barattolo di vetro per alimenti, nello specifico tra chicchi di riso. I due sono stati condotti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.