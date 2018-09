Litiga con la moglie e tenta il suicidio ad Atena Lucana: grave 44enne

Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, in località Taverne ad Atena Lucana Scalo, dove un cittadino indano avrebbe ingerito una sostanza tossica per cause in corso di accertamento.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione sembra che abbia tentato di togliersi la vita dopo una lite con la compagna che vive con lui e i figli. A chiamare i sanitari del 118 sono stati i vicini di casa. Sul posto è giunta un’ambulanza che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Polla, dov’è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.