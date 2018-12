"Attenti al Gorilla": diffuso il trailer della commedia girata a Salerno

Salerno si riscopre set cinematografico: la Warner Bros ha diffuso il trailer di Attenti al Gorilla la commedia diretta da Luca Miniero ed interpretata da Frank Matano, Cristiana Capotondi e un Gorilla, che avrà la voce di Claudio Bisio. Il film arriverà nelle nostre sale il 10 gennaio 2019: è stato girato in gran parte a Salerno.

La trama

(Frank Matano), un avvocato fallito, per recuperare la stima della sua famiglia e l’amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della città. Ovviamente la vince ma dovrà portarsi il primate in casa. E vivere con Lorenzo non è una cosa facile. La sceneggiatura è di Giulia Gianni, Luca Miniero e Gina Neri, alla fotografia Federico Angelucci, al montaggio Pietro Morana, alle scenografie Monica Vittucci e ai costumi Eleonora Rella. Accanto a Frank Matano e Cristiana Capotondi, troviamo Lillo Petrolo, Francesco Scianna, Diana Del Bufalo, Massimo Di Lorenzo ed Ernesto Mahieux. Tanta curiosità.