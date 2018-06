Audioguide nelle Grotte di Pertosa: i dettagli dell'iniziativa

Nuove audioguide nelle Grotte di Pertosa condurranno il visitatore alla scoperta dell’affascinante sito speleologico campano, l’unico in Europa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il fiume Negro, offrendo un viaggio in barca unico fino al cuore dei Monti Alburni. In qualità di partner tecnico e sponsor della Fondazione Mida, a fornire le audioguide è stata la Orpheo, una multinazionale che dal 1992 progetta e realizza soluzioni innovative per la visita di musei e luoghi culturali in tutto il mondo.

I dettagli

Il percorso in inglese è stato realizzato gratuitamente da Orpheo. Messi a disposizione gratuitamente cavi a induzione per ipoudenti. Si tratta di fibbie che, collegandosi al dispositivo, permettono di ascoltare il commento audio direttamente attraverso l’apparecchio acustico dell’utente. Grazie a questa tecnologia il visitatore beneficerà di una maggiore qualità dell’audio, evitando la fastidiosa sovrapposizione delle cuffie. Il servizio fa parte del progetto “Arte per Tutti”, il programma lanciato da Orpheo per rendere accessibili i musei e i siti culturali italiani tramite lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per le esigenze di tutti i visitatori.