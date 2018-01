Auditorium, il direttore del Conservatorio in Commissione Trasparenza

Data e orario già fissati: mercoledì 31 gennaio, alle ore 12.45, il direttore del Conservatorio di Salerno, dottoressa Imma Battista, è convocata in Commissione Trasparenza. "L'audizione - spiega in una nota stampa l'avvocato Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza - serve a far luce sul destino dell'Auditorium". La Commissione si è più volte occupata "delle inadempienze per il ritardo della consegna dei lavori ed ha avanzato richiesta - ancora inevasa - di conoscere il destino della nuova struttura e la gestione della sua produttività, artistica, culturale ed economica per la città di Salerno”.

La proposta

“La mia opinione - ribadisce Cammarota - è che la struttura debba essere riferibile in ogni caso al Conservatorio, per destinazione storica, culturale, ma anche urbanistica, tanto che proprio l’unicità catastale ha determinato i ritardi della consegna dei lavori, come accertato dalla Commissione. L'eventuale affidamento esterno, anche parziale, dell’utilizzo o della gestione dell’Auditorium dovrà avvenire con la più trasparente evidenza pubblica ed è su questo aspetto che stiamo ancora attendendo risposte e riscontri dagli uffici competenti”.