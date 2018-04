Auletta, comitiva di ragazzi ritrova la teca rubata di San Donato

E’ stata ritrovata, ieri, in località Fontana Cannoni ad Auletta, la teca che conteneva l’oro degli ex voto in onore del patrono San Donato, che era stata rubata nella notte tra il 6 e il 7 novembre del 2017 dalla chiesa di San Nicola. A trovarla, vuota, è stata una comitiva di ragazzi che si trovava nella zona per trascorrere all’aria aperta il giorno di Pasquetta. Sono in corso le indagini dei carabinieri.