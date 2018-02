Danneggiate altre auto in sosta, la replica del sindaco: "Non saremo ostaggio dei teppisti"

"Tra i giovani sta dilagando un fenomeno preoccupante e senza senso: quello di danneggiare le vetture in sosta". Così il sindaco di Salerno, Enzoi Napoli, ha commentato l'ultimo episodio segnalato in città la notte del 4 febbraio scorso: due 22enni, uno di Scafati e uno di Boscoreale, hanno danneggiato undici autovetture in sosta, lungo il Trincerone ferroviario. "Ad allertare le forze dell'ordine è stato un cittadino insospettitosi dal rumore di vetri rotti. Ringrazio il cittadino attento e i poliziotti della Sezione Volanti della Questura di Salerno che prontamente hanno individuato i giovani - ha aggiunto il primo cittadino di Salerno - Nel frattempo sono in corso le procedure per l'emissione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nella nostra città. L'attenzione è alta. Non saremo ostaggio di giovani teppisti che si divertono con questa ultima moda illegale e folle".