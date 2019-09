Traffico di auto rubate a Nocera Inferiore: in 4 nei guai

Traffico di auto rubate nell'Agro: i carabinieri di Nocera Inferiore hanno eseguito 4 misure cautelari emesse dal Gip Giovanni Pipola, imponendo il divieto di dimora in provincia di Salerno agli indagati. Hanno portato i frutti sperati, dunque, le indagini dei militari coordinate dal sostituto procuratore Angelo Rubano, a seguito della denuncia di una società di autonoleggio di un furto di una Range Rover Velar che fu ritrovata in un'officina meccanica di Nocera Inferiore completamente smontata e nascosta.

La scoperta

All'interno dello stabilimento, ben nascosto da un carro attrezzi, fu scoperto il telaio privo di targa del mezzo e alcune parti di motore e carrozzeria, il tutto per un valore di 70mila euro. Nella stessa officina, è stato individuato un altro mezzo con il numero di telaio abraso, contraffatto e sostituito. Gli indagati, tra cui anche un avvocato, avrebbero messo in piedi un'organizzazione che smontava auto rubate per rivenderne i pezzi illecitamente. In 4 nei guai.