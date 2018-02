Battipaglia, muore a 17 anni a seguito di un malore: fissata l'autopsia

Sarà eseguita domani mattina, l'autopsia sul corpo di Gennaro Taddeo, il 17enne spirato presso l'ospedale di Battipaglia, dopo essere stato soccorso dal 118 a seguito di un malore in strada. Sotto choc familiari e conoscenti del ragazzino che, dopo non essersi sentito bene, la sera della tragedia aveva avvisato telefonicamente il padre, chiedendo di essere raggiunto: il 17enne si trovava a casa di un amico.

Il fatto

Immediati, i soccorsi del 118 che lo hanno condotto in ospedale: purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere. Si attende, dunque, l'esito della autopsia fissata per domani, per fare chiarezza sulle cause del decesso. Dolore.