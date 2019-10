Traffico in tilt in autostrada: vertice in Prefettura alla presenza dei vigili urbani

Dopo i rallentamenti regisitrati in giornata sull'A3, in seguito alla chiusura della rampa di accesso in direzione Napoli, si è tenuto oggi pomeriggio un vertice in Prefettura, alla presenza della società concessionaria autostrade e di rappresentanti della polizia municipale di Salerno, Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare.

Le decisioni

I presenti hanno riferito che non sono state evidenziate criiticità ma solo rallentamenti, a causa della presenza di un veicolo in avaria in concomitanza con l'inizio dei lavori. E' stato dunque confermato che i lavori dureranno fino al 12 novembre. Sarà chiusa la fascia autostradale Salerno-Cava de' Tirreni dalle ore 22 alle 6. E' stata confermata la vigilanza delle forze dell'ordine agli svincoli, affinché vengano attenuati i disagi.