A3 Napoli-Pompei-Salerno: chiuso il tratto tra Cava e la nostra città

Disagi per chi è al volante: Autostrade Meridionali ha fatto sapere che sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire la rimozione di un cantiere, dalle 23 di venerdì 15 alle 6 di sabato 16 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Cava De’ Tirreni e Salerno, verso Salerno.

L'obbligo

Chi invece proviene da Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Cava De’ Tirreni e potrà rientrare in autostrada allo svincolo di Salerno, per procedere in direzione di Reggio Calabria.